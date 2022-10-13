Дикий день в ЛЧ: трилер Барселони, знищення від Ліверпуля та сенсація Брюгге – відео всіх голів
У середу у восьми матчах було забито аж 36 голів. Дострокові путівки в плей-офф турніру завоювали одразу три клуби, в тому числі з українцями в складі.
Завершився 4 тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022-2023. За його підсумками визначились п'ять команд, які достроково вийшли в плей-офф.
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ГРУПА А
Наполі – Аякс 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен.), Осімхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)
Рейнджерс – Ліверпуль 1:7
Голи: Арфілд, 17 – Фірміно, 24, Фірміно, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, Салах, 80, Салах, 81, Елліотт, 87.
У вівторок місце в 1/8 фіналу собі гарантували Реал та Манчестер Сіті. До них доєднався Наполі, який у яскравому матчі перестріляв Аякс. Близький до цього і Ліверпуль.
Відеоогляд матчу Наполі – Аякс:
Попри кадрові проблеми і перший пропущений гол команда Юргена Клоппа впевнено переграла в гостях Рейнджерс. Дубль на рахунку Фірміно, а Салах оформив хет-трик з заміни. "Червоним" достатньо одного балу для досягнення мети.
Відеоогляд матчу Рейнджерс – Ліверпуль:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Наполі
|4
|0
|0
|17:4
|12
|2
|Ліверпуль
|3
|0
|1
|12:6
|9
|3
|Аякс
|1
|0
|3
|8:12
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|4
|1:16
|0
ГРУПА В
Атлетіко – Брюгге 0:0
Баєр – Порту 0:3
Голи: Галено, 6, Таремі, 53 (пен.), Таремі, 64 (пен.)
Також учасником 1/8 фіналу став Брюгге. Команда Романа Яремчука та Едуарда Соболя втримала нічию із Атлетіко, а перемога Порту у паралельному матчі дозволила бельгійцям гарантувати собі місце у топ-2.
Відеоогляд матчу Атлетіко – Брюгге:
Порту ж не мав проблем із Баєром. "Дракони" забили вже на початку першого тайму, коли асистом відзначився Діогу Кошта. А вже за десять хвилин кіпер спас команду під час пенальті, потягнувши удар Демірбая.
У свою чергу Порту реалізував два пенальті, які у них з'явились у другому таймі. Це дозволило португальцям вийти на другу сходинку в групі.
Відеоогляд матчу Баєр – Порту:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|0
|7:0
|10
|2
|Порту
|2
|0
|2
|6:6
|6
|3
|Атлетіко
|1
|1
|2
|2:5
|4
|4
|Баєр
|1
|0
|3
|2:6
|3
ГРУПА С
Вікторія – Баварія 2:4
Голи: Влканова, 62, Клімент, 75 – Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, Горецка, 35.
Барселона – Інтер 3:3
Голи: Дембеле, 40, Левандовскі, 82, Левандовскі, 90+2 – Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89.
Ще одним учасником 1/8 фіналу стала Баварія. Команда Юліана Нагельсманна зробила гру з Вікторією ще в першому таймі, тому навіть дозволила собі після перерви пропустити парочку.
Відеоогляд матчу Вікторія – Баварія:
Також за крок від успіху був Інтер. В разі перемоги над Барселоною команда Сімоне Індзагі би виходила в 1/8 фіналу достроково.
Попри пропущений перший гол "неррадзурі" вже вели в рахунку в середині другого тайму. Далі ж почався трилер – Левандовскі зрівняв рахунок, однак гол Госенса за хвилину до кінця основного часу знову вивів Інтер вперед.
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І все ж італійці не дотерпіли. На другій компенсованій хвилині Роберт відгукнувся на передачу Еріка Гарсії та оформив дубль, врятувавши для Барселони нічию.
Правда, суттєво це не покращує позицію команди. Інтеру достатньо в наступному турі здолати вдома Вікторію, щоб залишити каталонців за бортом плей-офф ЛЧ другий сезон поспіль.
Відеоогляд матчу Барселона – Інтер:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|4
|0
|0
|13:2
|12
|2
|Інтер
|2
|1
|1
|6:5
|7
|3
|Барселона
|1
|1
|2
|8:7
|4
|4
|Вікторія
|0
|0
|4
|3:16
|0
ГРУПА D
Спортінг – Марсель 0:2
Голи: Гендузі, 20, Санчес, 30.
Тоттенхем – Айнтрахт 3:2
Голи: Сон, 20, Кейн, 28 (пен.), Сон, 36 – Камада, 14, Аліду, 87.
Найбільш заплутана ситуація складається в групі D. Спортінг, який виграв перші два матчі в ЛЧ, з тріском провалився в іграх проти Марселя. Тиждень тому був рахунок 1:4, цього разу вийшло скромніше.
Ба більше, тоді лісабонці заробили вилучення, а цього разу арбітр показав гравцям "левів" одразу дві червоні. Ці поразки відкотили Спортінг на третю сходинку.
Відеоогляд матчу Спортінг – Марсель:
А на першу сходинку вибрався Тоттенхем. Команда Антоніо Конте провела драматичний матч проти Айнтрахта і перестріляла німців завдяки трьом голам до перерви.
Відеоогляд матчу Тоттенхем – Айнтрахт:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхем
|2
|1
|1
|5:4
|7
|2
|Марсель
|2
|0
|2
|6:4
|6
|3
|Спортінг
|2
|0
|2
|6:6
|6
|4
|Айнтрахт
|1
|1
|2
|3:6
|4