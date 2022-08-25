Всі результати жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів 2022/2023

УЄФА визначив склад всіх восьми груп для основної стадії головного єврокубка. Донецький Шахтар зіграє проти представників з Реалом, Лейпцигом та Селтіком.

25 серпня завершилось жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. Загалом 32 клуби дізнались своїх суперників, в тому числі і представник України Шахтар, пише 24 канал.

Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Команди розділились на 8 груп по чотири команди. Опонентами донеччан стали Реал, Лейпциг та Селтік. Склад всіх груп виглядає наступним чином:

А: Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс.

В: Порту, Атлетіко, Баєр, Брюгге.

С: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія.

D: Айнтрахт, Тоттенхем, Спортинг, Марсель.

E: Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб.

F: Реал, Лейпциг, Шахтар, Селтік.

G: Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген.

H: ПСЖ, Ювентус, Бенфіка, Маккабі Хайфа.

Переможці та віцечемпіони квартетів отримають путівки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця, відправляться в плей-офф Ліги Європи.

Розклад матчів групового раунду Ліги чемпіонів

Через проведення ЧС-2022 взимку календар турніру буде трохи стиснутий. Всі шість турів будуть відіграні вже до початку листопада:

1 тур – 6-7 вересня

– 6-7 вересня 2 тур – 13-14 вересня

– 13-14 вересня 3 тур – 4-5 жовтня

– 4-5 жовтня 4 тур – 11-12 жовтня

– 11-12 жовтня 5 тур – 25-26 жовтня

– 25-26 жовтня 6 тур – 1-2 листопада

Цікаві підсумки жеребкування:

Минулі два сезони Шахтар потрапляв на Реал в груповій стадії. У турнірі 2020/2021 донеччани змогли двічі переграти "бланкос" (3:2, 2:0), а ось минулого року "гірники" двічі поступились іспанцям (0:5, 1:2).

Також донеччани двічі перетинались із Селтіком у Лізі чемпіонів (2004 та 2007 роки). Обидві команди здобули по дві перемоги в чотирьох іграх.

Баварія та Барселона зустрічались минулого сезону в одній групі з Динамо. Тоді мюнхенці двічі переграли суперника з однаковим рахунком – 3:0.

Для Роберта Левандовскі це буде визначна зустріч, оскільки цього літа він перервав своє восьмирічне перебування в Баварії та перейшов у Барселону.

Також буде ностальгічна дуель і для Ерлінга Холанда. Норвежець з Ман Сіті зіграє проти свого колишнього клуба Боруссії Дортмунд.

Ще одна дуель гравця з колишніми пройде в групі Н. Анхель Ді Марія цього літа перейшов в Ювентус і тепер зіграє проти свого колишнього клубу ПСЖ.

Групу В можна назвати "квартетом смерті". На чотирьох команди виграли 13 трофеїв КЄЧ/ЛЧ. А у 2010 році Баварія та Інтер грали у фіналі ЛЧ. Тоді перемогу святкував італійський клуб (2:0).

На шляху до перемоги в Лізі чемпіонів 2019 року Ліверпуль бився з Наполі в групі та ледь не вилетів. Команди обмінялись домашніми мінімальними перемогами.

УЄФА відсторонив російські клуби від виступів в єврокубках через початок війни проти України. Завдяки цьому Шахтар отримав пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів.