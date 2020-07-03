Лига чемпионов 2020/2021: УЕФА опубликовал календарь матчей – когда сыграет "Шахтер"
УЕФА официально опубликовал календарь матчей Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Когда "Шахтер" начнет групповой этап и дата финала Лиги чемпионов читайте в материале Спорт 24.
Календарь Лиги чемпионов-2020/21 потерпел изменения, ведь нынешний сезон завершится только 23 августа. Об этом сообщает УЕФА.
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Что изменилось
Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, стартует 8 августа, а групповой этап – 20 октября.
Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Афинах (Греция). Плей-офф турнира пройдет по привычному графику.
Донецкий "Шахтер" гарантировал себе участие в групповом этапе, ведь стал чемпионом Украины.
Все противостояния в квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где соперники традиционно сыграют дома и на выезде.
Финал состоится на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле, который должен был принимать решающий матч 2020 года.
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Календарь Лиги чемпионов 2020/2021
Квалификация
08/08/2020 – 11/08/2020 Предварительный раунд
18/08/2020 – 19/08/2020 Первый отборочный раунд
25/08/2020 – 26/08/2020 Второй отборочный раунд
15/09/2020 – 16/09/2020 Третий отборочный раунд
22/09/2020 – 30/09/2020 Раунд плей-офф
Групповой этап
20/10/2020 – 21/10/2020 Тур 1
27/10/2020 – 28/10/2020 Тур 2
03/11/2020 – 04/11/2020 Тур 3
24/11/2020 – 25/11/2020 Тур 4
01/12/2020 – 02/12/2020 Тур 5
08/12/2020 – 09/12/2020 Тур 6
Плей-офф
16/02/2021 – 17/03/2021 1/8 финала
06/04/2021 – 14/04/2021 Четвертьфиналы
27/04/2021 – 05/05/2021 Полуфиналы
29/05/2021 Финал