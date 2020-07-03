УЕФА официально опубликовал календарь матчей Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Когда "Шахтер" начнет групповой этап и дата финала Лиги чемпионов читайте в материале Спорт 24.

Календарь Лиги чемпионов-2020/21 потерпел изменения, ведь нынешний сезон завершится только 23 августа. Об этом сообщает УЕФА.

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Что изменилось

Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, стартует 8 августа, а групповой этап – 20 октября.

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Афинах (Греция). Плей-офф турнира пройдет по привычному графику.

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе участие в групповом этапе, ведь стал чемпионом Украины.

Все противостояния в квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где соперники традиционно сыграют дома и на выезде.

Отметим, что серебряный призер чемпионата Украины стартует с третьего раунда квалификации. В прошлом году в этом раунде "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге".

Финал состоится на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле, который должен был принимать решающий матч 2020 года.

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Календарь Лиги чемпионов 2020/2021

Квалификация

08/08/2020 – 11/08/2020 Предварительный раунд

18/08/2020 – 19/08/2020 Первый отборочный раунд

25/08/2020 – 26/08/2020 Второй отборочный раунд

15/09/2020 – 16/09/2020 Третий отборочный раунд

22/09/2020 – 30/09/2020 Раунд плей-офф

Групповой этап

20/10/2020 – 21/10/2020 Тур 1

27/10/2020 – 28/10/2020 Тур 2

03/11/2020 – 04/11/2020 Тур 3

24/11/2020 – 25/11/2020 Тур 4

01/12/2020 – 02/12/2020 Тур 5

08/12/2020 – 09/12/2020 Тур 6

Плей-офф

16/02/2021 – 17/03/2021 1/8 финала

06/04/2021 – 14/04/2021 Четвертьфиналы

27/04/2021 – 05/05/2021 Полуфиналы

29/05/2021 Финал