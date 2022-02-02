Лідерка збірної України з біатлону Білосюк захворіла на COVID-19 перед Олімпіадою-2022
Джерело:Суспільне. Спорт
Погані новини надійшли із розташування збірної України з біатлону. Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус.
Коронавірус вдарив по жіночій збірній
Ще один випадок коронавірусу зафіксували в українській збірній з біатлону, яка вже прилетіла на Олімпіаду-2022. Цього разу "жертвою" COVID-19 стала Олена Білосюк. Про це повідомив головний тренер жіночої команди Урош Велепець.
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Боялися цього з першого дня. Пішов ефект доміно. Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен – Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест,
– розповів Велепець.
Наразі невідомо, чи зможе Олена повернутись до тієї фізичної форми після того, як отримає негативний тест. Білосюк є стабільною фінішеркою збірної України в естафеті. Тому її відсутність може сильно вдарити по результату в естафеті, яка відбудеться 16 лютого.
Урош додав, що тест для Олени – це катастрофа, адже спортсменка віддала цілий рік для того, щоб виступити на Олімпійських іграх.
Словенський спеціаліст додав, що хворіє на коронавірус і фізіотерапевт жіночої команди.
"Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта", – зауважив Велепець.До уваги. Перші олімпійські медалі у біатлоні будуть розіграні 5 лютого. Цього змагального дня відбудеться змішана естафета.
Коронавірус у збірній України
- Першим у збірній Україні захворів на коронавірус головний наставник чоловічої команди Юрай Санітра.
- Після чого стало відомо, що словак проведе на самоізоляції 7 днів, тому має шанс повернутись до роботи ще до початку Олімпіади-2022.
- Другим захворів помічник Санітри – Ігор Ященко. Однак його повторний тест показав негативний результат.