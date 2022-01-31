Лідери МЮ на чолі з Роналду відписались від Грінвуда, якого запідозрили у насильстві
Джерело:Daily Mail
Скандальна історія навколо Грінвуда не стихає. Манчестер Юнайтед відсторонив футболіста, якого підозрюють у насильстві, а гравці почали відписуватись від Мейсона у соцмережах.
Гравці влаштували бойкот скандалісту
Одразу декілька лідерів "червоних дияволів" відмовились продовжувати стежити за Мейсоном Грінвудом у соцмережах. Серед таких гравців слід виділити відписку Кріштіану Роналду.
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Також після скандального епізоду за Грінвудом перестали стежити Поль Погба, Давід де Хеа, Фред, Джессі Лінгард, Едісон Кавані та Маркус Рашфорд.
Інші футболісти Манчестер Юнайтед далі зберігаються у підписниках Мейсона.
У сезоні-2021/2022 вихованець "червоних дияволів" відіграв 24 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 2 асистами.
Скандальна справа таланта МЮ
- 20-річного вінгера запідозрили у насильстві після того, як його дівчина Харрієт Робсон публічно скинула фото побитого Грінвудом тіла. Модель мала чисельні синці на шкірі та кров на обличчі.
- Також дівчина опублікувала аудіозапис, у якому чутно, як Мейсон примушує її до сексу.
- Після цього "червоні дияволи" відсторонили талановитого футболіста з команди.
- Грінвуда заарештували після висунутої підозри у насильстві та нападі на людину