Обмежиться роллю уболівальника: Полісся до кінця сезону втратило провідного бомбардира

Пилип Будківський вибув до кінця сезону через травму. Нападник житомирського Полісся серйозно пошкодив ніс.

Лідер нападу Полісся Пилип Будківський відвідав поєдинок 26 туру чемпіонату УПЛ між житомирською командою та Ворсклою. Гра завершилася перемогою "вовків" із рахунком 1:0.

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Лідер Полісся пропустить заключну частину сезону

Після серйозної травми носа, одержаної в календарному матчі 23 туру з Минаєм, Будківський з кожним днем почувається все краще, але в поточному сезоні змушений буде обмежитися на поєдинках Полісся роллю уболівальника.

В поточному чемпіонаті УПЛ Пилип Будківський зіграв за Полісся в 18 поєдинках і став автором чотирьох забитих м'ячів, а також забив гол у Кубку України.

У вчорашньому поєдинку 26-го туру чемпіонату УПЛ між Поліссям та Ворсклою в складі команди також були відсутні півзахисник Борис Крушинський та нападник Луїфер.

Житомиряни після 26 турів йдуть на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ і відстають від Дніпра-1, який йде четвертим у зоні єврокубків, на три очки.