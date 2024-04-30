Лидер нападения Полесья Филипп Будковский посетил поединок 26 тура чемпионата УПЛ между житомирской командой и Ворсклой. Игра завершилась победой "волков" со счетом 1:0.

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Лидер Полесья пропустит заключительную часть сезона

После серьезной травмы носа, полученной в календарном матче 23 тура с Минаем, Будковский с каждым днем чувствует себя все лучше, но в текущем сезоне вынужден будет ограничиться на поединках Полесья ролью болельщика.

В текущем чемпионате УПЛ Филипп Будковский сыграл за Полесье в 18 поединках и стал автором четырех забитых мячей, а также забил гол в Кубке Украины.

К слову. Во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между Полесьем и Ворсклой в составе команды также отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Житомиряне после 26 туров идут на шестом месте в турнирной таблице УПЛ и отстают от Днепра-1, который идет четвертым в зоне еврокубков, на три очка.