Лідер нападу Полісся Пилип Будківський відвідав поєдинок 26 туру чемпіонату УПЛ між житомирською командою та Ворсклою. Гра завершилася перемогою "вовків" із рахунком 1:0.

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Лідер Полісся пропустить заключну частину сезону

Після серйозної травми носа, одержаної в календарному матчі 23 туру з Минаєм, Будківський з кожним днем почувається все краще, але в поточному сезоні змушений буде обмежитися на поєдинках Полісся роллю уболівальника.

В поточному чемпіонаті УПЛ Пилип Будківський зіграв за Полісся в 18 поєдинках і став автором чотирьох забитих м'ячів, а також забив гол у Кубку України.

До слова. У вчорашньому поєдинку 26-го туру чемпіонату УПЛ між Поліссям та Ворсклою в складі команди також були відсутні півзахисник Борис Крушинський та нападник Луїфер.

Житомиряни після 26 турів йдуть на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ і відстають від Дніпра-1, який йде четвертим у зоні єврокубків, на три очки.