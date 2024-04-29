Полісся – Ворскла – 1:0

Гол: Назаренко (80)

У межах 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між житомирським Поліссям та полтавською Ворсклою. Поєдинок проходив у Житомирі на Центральному стадіоні міста, пише 24 Канал.

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Полісся здолало Ворсклу завдяки голу Назаренка

Перший тайм пройшов у позиційній боротьбі, з мінімальною кількістю небезпечних моментів. Чи не єдину нагоду відкрити рахунок на початку зустрічі мав Кане, який після передачі від Пердути в падінні пробив головою, але Кудрик у стрибку відбив м'яч.

Після перерви малюнок гри майже не змінився. Все цілком могло завершитись безгольовою нічиєю, однак Полісся таки реалізувало свою можливість забити.

На 80-й хвилині Мустафаєв у правому куті штрафного Ворскли обіграв Нестеренка і зробив поперечну передачу на Назаренка, який розстріляв ворота, забивши переможний м'яч.

1:0 – Полісся вдруге поспіль перемогло у Житомирі та продовжує боротьбу за єврокубки. Житомиряни після 26 турів йдуть на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ і відстають від Дніпра-1, який йде четвертим. на три очки.

Відеоогляд матчу Полісся – Ворскла