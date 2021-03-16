Лідер Динамо Вербич близький до повернення після травми

Лідер київського Динамо словенець Беньямін Вербич найближчим часом зможе допомогти своїй команді у матчах чемпіонату України. Вербич досі не зіграв жодного поєдинку у 2021 році.

Вербич повернеться у загальну групу

Президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі журналісту Ігорю Циганику повідомив про терміни відновлення Вербича.

Дивіться також Динамо впевнено перемогло Зорю та зберегло лідерство в УПЛ: відео

Думаю, через тиждень він буде в загальній групі,

– прокоментував Суркіс стан Вербича.

Словенець отримав травму на зборах в ОАЕ, які відбулися у січні.

Після МРТ у Вербича було виявлено пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Спершу очікувалося, що вінгер Динамо пропустить 2 – 3 тижні.

Однак Вербич досі не з'являвся у футболці Динамо у 2021 році.

Ймовірно, на повернення Вербича слід очікувати вже після перерви на матчі національних збірних.

За даними Transfermarkt , у сезоні-2020/2021 Вербич відіграв за Динамо 21 матч. У його активі 3 голи та 2 асисти.

Водночас Суркіс не зміг повідомити терміни відновлення Микити Бурди. Захисник Динамо Бурда тільки влітку 2020 року повернувся після складної травми, але знову зазнав важкого ушкодження.