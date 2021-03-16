Лідер Динамо Вербич близький до повернення після травми

Джерело:"Циганик LIVE"
Лідер київського Динамо словенець Беньямін Вербич найближчим часом зможе допомогти своїй команді у матчах чемпіонату України. Вербич досі не зіграв жодного поєдинку у 2021 році.
Президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі журналісту Ігорю Циганику повідомив про терміни відновлення Вербича.
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Думаю, через тиждень він буде в загальній групі,
– прокоментував Суркіс стан Вербича.
Ймовірно, на повернення Вербича слід очікувати вже після перерви на матчі національних збірних.За даними Transfermarkt, у сезоні-2020/2021 Вербич відіграв за Динамо 21 матч. У його активі 3 голи та 2 асисти.
Водночас Суркіс не зміг повідомити терміни відновлення Микити Бурди. Захисник Динамо Бурда тільки влітку 2020 року повернувся після складної травми, але знову зазнав важкого ушкодження.