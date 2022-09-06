Шахтар починає з перемоги: донеччани переграли Лейпциг у матчі Юнацької Ліги УЄФА

Підопічні Оскара Ратулутри виявились сильнішими за однолітків з РБ Лейпциг. "Гірники" забили два м'ячі суперники і на пару з Реалом очолили групу.

Сьогодні, 6 вересня, Шахтар починає свій шлях у Лізі чемпіонів. Суперником донецької команди стане РБ Лейпциг.

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Крім того, у Юнацькій Лізі УЄФА зіграє і команда Шахтаря U-19, пише 24 канал. Їй протистоятимуть ті ж суперники по віковій категорії – Реал, РБ Лейпциг та Селтік.

Перша гра для команди Оскара Ратулутри виявилась вдалою. "Гірники" змогли впевнено здолати РБ Лейпциг на виїзді. Донецька команда забила два "сухих" м'ячі зусиллями Булези та Сігеєва.

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Це дозволило Шахтарю разом з Реалом очолити групу. У паралельній зустрічі мадридці розгромили в гостях Селтік (6:0).

Нагадаємо, що переможці груп Юнацької Ліги напряму потраплять в 1/8 фіналу. У свою чергу віцечемпіони квартетів зіграють ще у раунді плей-офф з юнацькими чемпіонами інших країн.

. У чемпіонській гілці Юнацької Ліги УЄФА Україну представить львівський Рух, чинний чемпіон УПЛ U-19. Для виходу в плей-офф раунд їм треба пройти двох суперників. Першим стане польський Заглембе, матчі пройдуть 14 вересня та 5 жовтня.