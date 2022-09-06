Сегодня, 6 сентября, Шахтер начинает свой путь в Лиге чемпионов. Соперником донецкой команды станет СБ Лейпциг.

Следите с нами РБ Лейпциг – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Кроме того, в Юношеской Лиге УЕФА сыграет и команда Шахтера U-19, пишет 24 канал. Ей будут противостоять те же соперники по возрастной категории – Реал, РБ Лейпциг и Селтик.

Первая игра для команды Оскара Ратулутры оказалась удачной. "Горняки" смогли уверенно одолеть РБ Лейпциг на выезде. Донецкая команда забила два "сухих" мяча усилиями Булезы и Сигеева.

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Это позволило Шахтеру вместе с Реалом возглавить группу. В параллельной встрече мадридцы разгромили в гостях Селтик (6:0).

Напомним, что победители групп Юношеской Лиги напрямую попадут в 1/8 финала. В свою очередь, вице-чемпионы квартетов сыграют еще в раунде плей-офф с юношескими чемпионами других стран.

Кстати. В чемпионской ветке Юношеской Лиги УЕФА Украину представит львовское Движение, действующий чемпион УПЛ U-19. Для выхода в плей-офф раунд им предстоит пройти двух соперников. Первым станет польский Заглембе, матчи пройдут 14 сентября и 5 октября.