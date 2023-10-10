Чемпіонат Європи з футболу 2028 року вирішили віддати одразу п'яти країнам – футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Шотландії, Ірландія та Уельсу подали спільну заявку на проведення турніру.

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Востаннє у цих країнах чемпіонат Європи відбувався у 2021 році, коли англійський Лондон та шотландський Глазго були співгосподарями Євро-2020 – тоді турнір приймали 11 міст по всій Європі. Також Англія приймала чемпіонат Європи з футболу 1996 року.

Натомість Євро-2032 вирішили віддати спільній заявці Італії та Туреччини. До цього обидві країни подавали окремі заявки на проведення турніру, але вирішили об'єднатися в подальшому.

Італія вже приймала чемпіонати Європи з футболу в 1968 та 1980 роках. А також в Римі відбулися матчі Євро-2020 – саме там зіграли матч-відкриття. Туреччина ж вперше прийме матчі такого рівня.

Нагадаємо, Євро-2024 прийме Німеччина. На турнірі зіграють 24 національні збірні. Зараз триває відбір на Євро-2024, де за одну з путівок змагається і збірна України. Вона потрапила в одну з групу з фіналістами попереднього чемпіонату Європи – Англією та Італією.