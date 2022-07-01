Левченко та Геращенко здобули дві медалі Діамантової ліги, Магучіх – поза п'єдесталом

Одразу чотири українки змагались у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція). Ірина Геращенко та Юлія Левченко принесли дві нагороди.

Ще дві медалі для України

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник виступали під синьо-жовтим прапором у секторів в Стокгольмі. Дві з них здобули нагороди. І це не Ярослава, пише 24 канал.

Варто побачити Окрилена успіхом чоловіка: Бех-Романчук принесла Україні "срібло" Діамантової ліги

Першою з українок із боротьби за медалі вибула Табашник. Катерина зупинилась на висоті 1.85. змагання продовжили три українські стрибунки.

Левченко та Геращенко взяли планку на висоті 1.93 метра. На 1.96 усі спроби Юлії та Ірини були невдалими. У Магучіх стався невеликий спад у результатах. Уродженка Дніпра не змогла підкорити 1.93. Ярослава використала усі три спроби та з результатом 1.89 стала лише п'ятою.

Переможницею у секторі стала австралійка Елеанора Паттерсон, яка єдиною серед усіх учасниць взяла 1.96 з другої спроби. Стрибунка спробувала покращити результат, але не вдалось.

Левченко та Геращенко підійнялись на другу та третю сходинку п'єдесталу відповідно.

Призерки та позиції українок у стрибках у висоту (у метрах)

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.93

3. Юлія Левченко (Україна) – 1.93

…

5. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.89

7. Катерина Табашник (Україна) – 1.85

Магучіх перервала свою переможну серію.

Нагадаємо, що на попередньому етапі Діамантової ліги у Парижі наші легкоатлетки оформили синьо-жовтий п'єдестал. Цього разу для повторення не вистачило одного кроку. Але теж неймовірний результат від наших стрибунок у висоту.