Неймовірна серія медалей на Діамантовій лізі

Україна вже традиційно мала двох учасниць на дисципліні 400 метрів із бар'єрами – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Перша зуміла відкрити лік нагород українській скарбничці, пише 24 канал.

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Рижикова з результатом 54.33 прибігла третьою, поступившись лідерці двома секундами. Анна вчетверте поспіль підіймається на п'єдестал. Переможницею стала нестримна нідерландка Фемке Бол. "Срібло" здобула легкоатлетка з Ямайки Рашелл Клейтон.

Інша українка Ткачук стала п'ятою. Дистанцію на 400 метрів з бар'єрами Вікторія подолала з часом 54.72. Обидві українки оновили особисті найкращі результати сезону.

Призерки бігу на 400 метрів із бар'єрами (у секундах)

1. Фемке Бол (Нідерланди) – 52.27

2. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53.90

3. Анна Рижикова (Україна) – 54.33

…

5. Вікторія Ткачук (Україна) – 54.72