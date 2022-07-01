Еще две медали для Украины

Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Екатерина Табашник выступали под сине-желтым флагом у секторов в Стокгольме. Две из них получили награды. И это не Ярослава, пишет 24 канал.

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Первой из украинок по борьбе за медали выбыла Табашник. Екатерина остановилась на высоте 1.85. соревнования продолжили три украинских прыгуна.

Левченко и Геращенко взяли планку на высоте 1,93 метра. В 1.96 все попытки Юлии и Ирины были неудачными. У Магучих произошел небольшой спад в результатах. Уроженка Днепра не смогла покорить 1.93. Ярослава использовала все три попытки и с результатом 1.89 стала только пятой.

Победительницей в секторе стала австралийка Элеанора Паттерсон, которая единственной среди всех участниц взяла 1.96 со второй попытки. Прыжок попытался улучшить результат, но не удалось.

Левченко и Геращенко поднялись на вторую и третью строчку пьедестала соответственно.

Призерки и позиции украинок в прыжках в высоту (в метрах)

1. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.96

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.93

3. Юлия Левченко (Украина) – 1.93

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5. Ярослава Магучих (Украина) – 1.89

7. Екатерина Табашник (Украина) – 1.85

Магучих прервала свою победную серию.

Напомним, что на предварительном этапе Бриллиантовой лиги в Париже наши легкоатлетки оформили сине-желтый пьедестал. В этот раз для повторения не хватило одного шага. Но тоже невероятный результат от наших прыгунов в высоту.

К слову. Украинские легкоатлетки принесли стране четыре награды на Бриллиантовой лиге в Швеции. Анна Рыжикова стала третьей в беге на 400 метров с барьерами. Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" из коронных прыжков в длину.