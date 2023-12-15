Ексфутболіст Динамо назвав футбольний недолік Судакова, на якого вже одягнули футболку Ювентуса

Георгій Судаков – обличчя донецького Шахтаря, яке найбільше сватають в інші клуби. Півзахисником цікавляться понад 10 команд, серед яких найбільшу увагу виділяє туринський Ювентус.

Поки усі співають оди грі півзахисника Шахтаря та називають його лідером "гірників", то колишній футболіст Віктор Леоненко не розуміє, чому усі вже засватали Георгія у Турин раніше свого часу.

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Переїжджати у Ювентус ще рано

Леоненко взагалі вважає, що Судаков ще не доріс до рівня футболіста Ювентуса. Для цього йому потрібно більше забивати та асистувати в українській першості та єврокубках.

Колишній форвард також не вважає, що Судаков є вищим на голову за інших гравців донецького клубу. Леоненко назвав футбольний недолік, який присутній у грі Георгія.

Чи готовий Судаков до Ювентуса? Звичайно ж, ні. Я не вважаю, що він себе серйозно проявив. Щоб їхати в Ювентус, треба, хоча б, десять голів забити й стільки ж асистів віддати. Та він повинен знущатися з суперників в УПЛ, щоб говорити про Ювентус. Я не вважаю, що Судаков на голову вищий за інших гравців Шахтаря. Якщо він зараз перейде в Ювентус, то може стати другим Мудриком у плані очікувань. В Італії потрібно відбирати, а Судаков цього не вміє робити,

– заявив Леоненко.

Відзначимо, що Судаков виступає за першу команду "гірників" із січня 2021-го року, провівши у їх футболці вже 85 поєдинків (по 13 м'ячів та гольових передач).

У поточному сезоні-2023/2024 Георгій відіграв 18 матчів, у яких забив три голи та віддав асист.

Перед цим сезоном став новою 10-ю "кротів".

У 2023-му році Георгію разом із донеччанами залишається провести лише один матч. Вже 18 грудня команда Маріно Пушича зіграє у благодійному поєдинку проти Авіспи Фукуоки (старт о 12:00).