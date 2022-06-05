Легіонер Динамо зробив фото з прапором України після переможного матчу Ліги націй

Футболіст київського клубу Жерсон Родрігес зіграв у матчі Ліги націй. Після перемоги Люксембургу над Литвою вінгер сфотографувався з прапором України.

Підтримав українців

У першому турі групового раунду Ліги націй збірна Люксембургу зіграла на виїзді проти Литви. Легіонер Динамо Жерсон Родрігес розпочав із лави запасних.

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Лівий вінгер вийшов на футбольне поле одразу по перерві. Родрігес замінив Венсана Тілля за рахунку 0:1 на користь гостей.

У Жерсона був цілий тайм, щоб відзначитись голом, але замість нього це зробив Данел Сінані, який оформив дубль. У підсумку – 0:2, Люксембург із перемоги над Литвою розпочав свій шлях у групі Ліги націй.

Після звитяги Родрігес зробив спільне фото з фанатами. Світлину прикрасив синьо-жовтий прапор із автографами. Жерсон вкотре підтримав Україну, яка щодня бореться за свою свободу у війні проти Росії.



Родрігес із прапором України / Скриншот з інстаграму футболіста

Після стартового туру Люксембург йде на другому місці у групі. Три очки у своєму активі має Туреччина. Із бубликом – Литва та Фарерські острови.

Нагадаємо, що футболіст виступає на правах оренди у турецькому Еюпспорі. Контракт Жерсона належить Динамо, куди гравець повернеться після закінчення оренди, яка спливає 30 червня 2022 року.

Кар'єра Родрігеса в українському чемпіонаті