Поддержал украинцев

В первом туре группового раунда Лиги наций сборная Люксембурга сыграла на выезде против Литвы. Легионер Динамо Жерсон Родригес начал со скамьи запасных.

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Левый вингер вышел на футбольное поле сразу после перерыва. Родригес заменил Венсана Тиля при счете 0:1 в пользу гостей.

У Жерсона был целый тайм, чтобы отличиться голом, но вместо него это сделал Данел Синани, оформивший дубль. В итоге – 0:2 Люксембург с победы над Литвой начал свой путь в группе Лиги наций.

После победы Родригес сделал общее фото с фанатами. Фотографию украсило сине-желтое знамя с автографами. Жерсон еще раз поддержал Украину, которая ежедневно борется за свою свободу в войне против России.



Родригес с флагом Украины / Скриншот с инстаграммы футболиста

После стартового тура Люксембург идет на второе место в группе. Три очка в своем активе у Турции. С баранкой – Литва и Фарерские острова.

Напомним, что футболист выступает на правах аренды в турецком Эюпспоре. Контракт Жерсона принадлежит Динамо, куда игрок вернется после окончания аренды, которая идет через 30 июня 2022 года.

Карьера Родригеса в украинском чемпионате