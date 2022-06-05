Бейл: Домашні стіни – це велика перевага

Гарет Бейл потрапив у заявку національної команди на вирішальну гру плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Лідер валлійської збірної відзначив важливість гри проти України.

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Правий вінгер пригадав виступ збірної у півфіналі чемпіонату Європи та поєдинки на Мундіалі, де його команда побувала лише одного разу. Тепер наступним кроком Бейла та компанії буде поїздка у Катар. Щоправда, яку ще потрібно здобути.

Вже колишній гравець Реала відзначив, що на стороні його команди буде одна велика перевага – рідні трибуни, адже поєдинок відбудеться у Кардіффі.

"Домашні стіни – це велика перевага. Ми любимо грати вдома та грати перед нашими вболівальниками. Для нас це котел і атмосфера, яку створюють уболівальники, лякає інші команди. Коли ми відчуваємо втому, вони співають гімн і дають нам додаткові рівні енергії, які нам потрібні. Ми розуміємо, що гра великого масштабу, але це гра у футбол, у якій ми маємо добре проявити себе", – відповів футболіст.

"Ми розуміємо, які жахливі речі творяться в Україні"

Напередодні матчу проти "синьо-жовтих" Бейл пригадав війну в Україні та підтримав український народ, який щодня бореться проти ворога з Росії. Він зазначив, що його серце з українцями, які переживають справжні жахіття.

За нас вболіватимуть трибуни, це головне. Ми розуміємо, які жахливі речі творяться в Україні. Наші серця з дітьми, сім'ями та людьми України. Ми всі відчували себе жахливо у цей час та не могли зробити надто багато. Але приходьте, це гра у футбол. Ми хочемо перемогти,

– відзначив лідер Уельсу.

Нагадаємо, що ще у березні Уельс у півфіналі відбору обіграв Австрію з рахунком 2:1. Перемогу збірна здобула завдяки якраз дублю Гарета.

Бейл за свою кар'єру провів 102 матчі у футболці національної команди, у яких наколотив 38 голів.

Українська збірна 1 червня здолала Шотландію – 1:3. Голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Зверніть увагу! Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Стартовий свисток іспанського арбітра на стадіоні "Кардіфф Сіті" пролунає о 19:00 за Києвом.