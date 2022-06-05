Підтримав українців
У першому турі групового раунду Ліги націй збірна Люксембургу зіграла на виїзді проти Литви. Легіонер Динамо Жерсон Родрігес розпочав із лави запасних.
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Лівий вінгер вийшов на футбольне поле одразу по перерві. Родрігес замінив Венсана Тілля за рахунку 0:1 на користь гостей.
У Жерсона був цілий тайм, щоб відзначитись голом, але замість нього це зробив Данел Сінані, який оформив дубль. У підсумку – 0:2, Люксембург із перемоги над Литвою розпочав свій шлях у групі Ліги націй.
Після звитяги Родрігес зробив спільне фото з фанатами. Світлину прикрасив синьо-жовтий прапор із автографами. Жерсон вкотре підтримав Україну, яка щодня бореться за свою свободу у війні проти Росії.
Родрігес із прапором України / Скриншот з інстаграму футболіста
Після стартового туру Люксембург йде на другому місці у групі. Три очки у своєму активі має Туреччина. Із бубликом – Литва та Фарерські острови.
Нагадаємо, що футболіст виступає на правах оренди у турецькому Еюпспорі. Контракт Жерсона належить Динамо, куди гравець повернеться після закінчення оренди, яка спливає 30 червня 2022 року.
Кар'єра Родрігеса в українському чемпіонаті
- Влітку 2019 року Жерсон Родрігес підписав контракт із київським клубом. Через свою скандальну поведінку люксембуржець не зміг закріпити у Динамо та помандрував по орендах.
- Після переходу у столичну команду футболіст побував у трьох орендах – Анкарагюджю, Труа та Еюпспор.
- Його угода з киянами розрахований до кінця червня 2024 року.
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 3 мільйони євро.