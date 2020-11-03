Ліонель Мессі таки може стати гравцем "Манчестер Сіті". Англійський клуб може запропонувати йому контракт в січні 2021 року.

Все через те, що в Мессі влітку 2021 року закінчується контракт з "Барселоною". За правилами, інша команда має право запропонувати йому попередній контракт за шість місяців до закінчення попередньої угоди. Саме цим і хоче скористатися "Манчестер Сіті" у січні 2021 року. Таким чином Мессі перейде до стану "містян" безкоштовно влітку, повідомляє The Telegraph.

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Перевагою на стороні "Манчестер Сіті" також буде те, що "Барселона" залишилася без президента клубу. Нові вибори заплановані на березень 2021 року. І до цього часу клуб не зможе погодити новий контракт з Мессі.