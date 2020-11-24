Ліонель Мессі може перебратися до "Манчестер Сіті". Якщо це вдасться втілити, боси англійського клубу мають готовий цілий план на наступні 10 років.

Англійський "Манчестер Сіті" входить в холдинг City Football Group. Окрім нього, там ще дев'ять клубів в різних куточках світу. На випадок підписання контракту Мессі з "Манчестер Сіті", в City Football Group вже є план на наступні 10 років як використати аргентинця, пише The Times.

Спочатку Мессі буде виступати за "Манчестер Сіті" протягом декількох сезонів. А після цього зможе продовжити виступи в одному з інших клубів, які входять в цей холдинг.

У власності City Football Group перебувають 10 футбольних клубів: "Манчестер Сіті" (Англія), "Нью-Йорк Сіті" (США), "Мельбурн Сіті" (Австралія), "Мумбаї Сіті" (Індія), "Йокогама Ф. Марінос" (Японія), "Монтевідео Сіті Торке" (Уругвай), "Жирона" (Іспанія), "Труа" (Франція), "Сичуань Цзюню" (Китай), "Ломмел" (Бельгія).

Вже після закінчення кар'єри Мессі буде амбасадором "Манчестер Сіті".

Англійська команда прагне підписати Мессі, адже в клубі вважають, що це дозволить підвищити доходи від рекламних контрактів. Окрім того, це спростить їм перемовини з іншими топовими футболістами щодо переходу трансферу.

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Перехід Мессі до "Манчестер Сіті" може відбутися вже в січні 2021 року.

Мессі вже намагався покинути "Барселону" влітку 2020 року. Але йому не вдалося про це домовитися з керівництвом клубу. В "Барселоні" заявили, що готові відпустити Мессі лише за суму, яка прописана в його угоді – 700 мільйонів євро.