Легендарний Пеле знову потрапив у лікарню

Легендарний бразильський футболіст Пеле знову потрапив до лікарні. Видатний нападник був госпіталізований для лікування пухлини товстої кишки.

Пеле перебуває у бразильській лікарні Сан-Паулу. Стан ексфутболіста стабільний і його планують виписати найближчими днями.

До речі Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у кар'єрі

Пеле переніс операцію

У вересні 2021 року 81-річний Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці й майже місяць перебував у лікарні.

Після того, як колишнього футболіста виписали з лікарні, він написав зворушливе повідомлення, у якому запевнив фанатів, що почувається добре.

Після операції Пеле мав пройти курс хімієтерапії. Триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії продовжує лікування.

У листопаді він опублікував допис у твітері, в якому повідомив, що почувається добре і йому стає краще з кожним днем.

Пеле має проблеми з нирками і передміхуровою залозою. Також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба.

. Пеле – єдиний триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). Він провів у складі збірної Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Виступав за бразильський Сантос та американський Нью-Йорк Космос.