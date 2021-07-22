Залишив ворота на замку: легендарний Буффон зіграв за Парму вперше за 7339 днів
22 липня 2021 , 10:07Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Джанлуїджі Буффона
Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон провів свій перший матч після повернення у Парму. 43-річний страж воріт залишив свої володіння "сухими".
Повернення легенди
Один із найкращих воротарів в історії футболу взяв участь у товариському спарингу проти Бохума. Парма мінімально обіграла німецький клуб (1:0). Джанлуїджі Буффон жодного разу не виймав м'яч із сітки власних володінь.
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43-річний воротар провів на футбольному полі один тайм та був замінений по перерві. Італійський страж воріт виклав світлини з матчу та коротко прокоментував свою участь у зустрічі.
7339 днів по тому,
– написав Буффон.
- 17 червня Парма оголосила про повернення у команду досвідченого голкіпера. Буффон розпочав професійну футбольну кар'єру якраз у цьому скромному клубі. За "хрестоносців" він виступав з 1994 по 2001 роки.
- Перейшов Джанлуїджі після виступів за ПСЖ. У сезоні-2020/2021 футболіст провів 14 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 9 голів та 6 поєдинків відіграв на нуль.