Возвращение легенды

Один из лучших вратарей в истории футбола принял участие в товарищеском матче против Бохума. Парма минимально обыграла немецкий клуб (1:0). Джанлуиджи Буффон ни разу не вынимал мяч из сетки собственных владений.

Интересно узнать Символическая сборная самых дорогих футболистов Олимпиады-2020 в Токио

43-летний вратарь провел на футбольном поле один тайм и был заменен в перерыве. Итальянский страж ворот выложил фотографии с матча и коротко прокомментировал свое участие во встрече.

7339 дней спустя,

– написал Буффон.