Представили "хрестоносці" 43-річного новачка 17 червня. У своєму твітері вони оприлюднили ефектне відео з Джіджі.
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На ролику постать у чорному капюшоні йде на домашній стадіон Парми. Виходить на арену, бере до рук лопату та під воротами викопує загадкову скарбничку.
У ній знаходить форму часів своєї молодості та плащ Супермена. Після цього робить телефонний дзвінок, далі повертається, знімає капюшон і повідомляє, що "повернувся".
Воротарська кар'єра Буффона
- Джанлуїджі Буффон розпочав професійну футбольну кар'єру в Пармі. За "хрестоносців" він виступав з 1994 по 2001 роки.
- Голкіпер далі продовжив свої виступи у туринському Ювентусі. Туринцям трансфер італійця обійшовся у понад 52 мільйони євро.
- У 2017 році Джіджі перейшов до французького Парі Сен-Жермен. Однак через сезон, у 2019 році, повернувся до "старої сеньйори".
У сезоні-2020/2021 Буффон відіграв за Ювентус всього 12 матчів. У пасиві голкіпера 7 пропущених голів. Разом з тим, 6 матчів він відстояв на нуль.