Повернення легенди

Один із найкращих воротарів в історії футболу взяв участь у товариському спарингу проти Бохума. Парма мінімально обіграла німецький клуб (1:0). Джанлуїджі Буффон жодного разу не виймав м'яч із сітки власних володінь.

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43-річний воротар провів на футбольному полі один тайм та був замінений по перерві. Італійський страж воріт виклав світлини з матчу та коротко прокоментував свою участь у зустрічі.

7339 днів по тому,

– написав Буффон.