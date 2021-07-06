Легенда Металіста Папа Гує завершив кар'єру футболіста

Колишній гравець харківського Металіста Папа Гує завершив кар'єру футболіста. Сенегальський футболіст вирішив зосередитися на менеджерській діяльності.

Гує залишиться у Металісті

Папа Гує прийняв рішення про завершення кар'єри футболіста у 37 років.

Варте уваги УПЛ тримайся: відроджений Металіст став абсолютним чемпіоном Другої ліги

Сенегалець, ймовірно, залишиться у харківському Металісті та отримає посаду в менеджменті.

Кар'єра Гує в Україні

На професійно рівні Папа Гує зіграв 388 матчів. В активі захисника 8 голів та 7 результативних передач.

В Україні Гує виступав за Волинь, Металіст, Дніпро, Карпати, Дніпро-1 і Метал. Також грав за російський Ростов і казахстанський Актобе.

У його активі 5 матчів за збірну Сенегалу.

В Україні Гує 7 разів став бронзовим призером УПЛ з Металістом та одного разу з Дніпром. У складі Металіста Гує здобув срібні нагороди УПЛ сезону-2012/2013.