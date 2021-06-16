Метал – Поділля 1:0
Гол: Фомін, 55
Вилучення: Мизюк, 83 (Метал)
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Команди зустрілись у фінальному матчі за звання офіційного чемпіона Другої ліги, який відбувався у Черкасах. Перший тайм відбувся під акомпанемент рівної боротьби та невеликої кількості атак – в обох команд було по 4 удари по воротах.
Після перерви агресивнішим виглядав Метал, а перевага конвертувалась у гол на 55-й хвилині. М'яч у штрафному майданчику знайшов голову Руслана Фоміна – капітан харків'ян розстріляв кіпера Поділля.
Команда Олександра Кучера почала грати обережніше, але хмельничани нічого гострого не створили. На 83-й хвилині Метал через вилучення Олександра Мизюка залишився у меншості, але навіть це не допомогло підопічним Віталія Костишина.