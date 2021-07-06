Гує залишиться у Металісті
Папа Гує прийняв рішення про завершення кар'єри футболіста у 37 років.
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Сенегалець, ймовірно, залишиться у харківському Металісті та отримає посаду в менеджменті.
Кар'єра Гує в Україні
На професійно рівні Папа Гує зіграв 388 матчів. В активі захисника 8 голів та 7 результативних передач.
В Україні Гує виступав за Волинь, Металіст, Дніпро, Карпати, Дніпро-1 і Метал. Також грав за російський Ростов і казахстанський Актобе.
У його активі 5 матчів за збірну Сенегалу.
В Україні Гує 7 разів став бронзовим призером УПЛ з Металістом та одного разу з Дніпром. У складі Металіста Гує здобув срібні нагороди УПЛ сезону-2012/2013.