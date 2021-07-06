Гуйе останется в Металлисте

Гуйе принял решение о завершении карьеры футболиста в 37 лет.

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Сенегалец, вероятно, останется в харьковском Металлисте и получит должность в менеджменте.

Карьера Гуйе в Украине

На профессиональном уровне Папа Гуйе сыграл 388 матчей. В активе защитника 8 голов и 7 результативных передач.

В Украине Гуйе выступал за Волынь, Металлист, Днепр, Карпаты, Днепр-1 и Металл. Также играл за российский Ростов и казахстанский Актобе.

В его активе 5 матчей за сборную Сенегала.

В Украине Гуйе 7 раз стал бронзовым призером УПЛ с Металлистом и однажды с Днепром. В составе Металлиста Гуйе получил серебряные награды УПЛ сезона-2012/2013.