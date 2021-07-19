Легенда футболу Роналдінью залишив автограф на грудях фанатки: відео
19 липня 2021 , 14:35Читать новость на русском
Джерело:твітер Actual Fútbol
Фанати ще й досі пам'ятають цю казку, яку створював легендарний Роналдінью на футбольному полі. Бразилець дав незвичайний автограф одній із уболівальниць.
Популярність Роналдінью не згасає
Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони Роналдінью ще досі відзначається свою популярністю у футбольному колі і не тільки. Одна із фанаток попросила дати автограф на незвичному місці.
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Дівчина попросила легендарного футболіста розписатися у неї на грудях, на що він люб'язно погодився. Роналдінью залишив підпис на усьому топі прихильниці гравця.
Роналдінью дав один з найкращих автографів за все своє життя,
– підписали відео.
Незвичний автограф Роналдінью
- У січні 2018 року гравець повішав бутси на цвях. Останнім клубом у його кар'єрі став Флуміненсе.
- Нагадаємо, що бразильця та його брата у 2020 році затримала місцева поліція Парагваю за підозрою у в'їзді в Асунсьйон за підробленими документами. На допиті Роналдінью і його брат вказали саме на представників фонду, які надали підроблені документи. Власницею фонду виявилась місцева бізнес-леді 48-річна Далія Анжеліка Лопес.
- У квітні футболіст вийшов із в'язниці під заставу в 1,6 мільйона доларів.