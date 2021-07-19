Легенда футболу Роналдінью залишив автограф на грудях фанатки: відео

Фанати ще й досі пам'ятають цю казку, яку створював легендарний Роналдінью на футбольному полі. Бразилець дав незвичайний автограф одній із уболівальниць.

Популярність Роналдінью не згасає

Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони Роналдінью ще досі відзначається свою популярністю у футбольному колі і не тільки. Одна із фанаток попросила дати автограф на незвичному місці.

Дізнайтесь також Натяк на оренду: Коваленко тренується окремо від Аталанти

Дівчина попросила легендарного футболіста розписатися у неї на грудях, на що він люб'язно погодився. Роналдінью залишив підпис на усьому топі прихильниці гравця.

Роналдінью дав один з найкращих автографів за все своє життя,

– підписали відео.

Незвичний автограф Роналдінью