Популярність Роналдінью не згасає

Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони Роналдінью ще досі відзначається свою популярністю у футбольному колі і не тільки. Одна із фанаток попросила дати автограф на незвичному місці.

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Дівчина попросила легендарного футболіста розписатися у неї на грудях, на що він люб'язно погодився. Роналдінью залишив підпис на усьому топі прихильниці гравця.

Роналдінью дав один з найкращих автографів за все своє життя,

– підписали відео.

Незвичний автограф Роналдінью