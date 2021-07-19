Популярність Роналдінью не згасає
Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони Роналдінью ще досі відзначається свою популярністю у футбольному колі і не тільки. Одна із фанаток попросила дати автограф на незвичному місці.
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Дівчина попросила легендарного футболіста розписатися у неї на грудях, на що він люб'язно погодився. Роналдінью залишив підпис на усьому топі прихильниці гравця.
Роналдінью дав один з найкращих автографів за все своє життя,
– підписали відео.
Незвичний автограф Роналдінью
- У січні 2018 року гравець повішав бутси на цвях. Останнім клубом у його кар'єрі став Флуміненсе.
- Нагадаємо, що бразильця та його брата у 2020 році затримала місцева поліція Парагваю за підозрою у в'їзді в Асунсьйон за підробленими документами. На допиті Роналдінью і його брат вказали саме на представників фонду, які надали підроблені документи. Власницею фонду виявилась місцева бізнес-леді 48-річна Далія Анжеліка Лопес.
- У квітні футболіст вийшов із в'язниці під заставу в 1,6 мільйона доларів.