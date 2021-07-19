Популярность Роналдиньо не угасает

Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо до сих пор отмечается своей популярностью в футбольных кругах и не только. Одна из фанаток попросила дать автограф на непривычном месте.

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Девушка попросила легендарного футболиста расписаться у нее на груди, на что он любезно согласился. Роналдиньо оставил подпись на всем топе поклонницы игрока.

Роналдиньо дал один из лучших автографов за всю свою жизнь,

– подписали видео.

Необычный автограф Роналдиньо