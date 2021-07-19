Популярность Роналдиньо не угасает
Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо до сих пор отмечается своей популярностью в футбольных кругах и не только. Одна из фанаток попросила дать автограф на непривычном месте.
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Девушка попросила легендарного футболиста расписаться у нее на груди, на что он любезно согласился. Роналдиньо оставил подпись на всем топе поклонницы игрока.
Роналдиньо дал один из лучших автографов за всю свою жизнь,
– подписали видео.
Необычный автограф Роналдиньо
- В январе 2018 года игрок повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом в его карьере стал Флуминенсе.
- Напомним, что бразильца и его брата в 2020 году задержала местная полиция Парагвая по подозрению во въезде в Асунсьон по поддельным документам. На допросе Роналдиньо и его брат указали именно на представителей фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди 48-летняя Далия Анжелика Лопес.
- В апреле футболист вышел из тюрьмы под залог в 1,6 миллиона долларов.