Проблеми зі здоров'ям

17 липня Аталанта провела спаринг проти Альбіно Гандіно. У поєдинку команда Джана П'єро Гасперіні познущались із суперника, наколотивши у його ворота аж 13 голів. У підсумку – 13:0 "суха" звитяга.

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Після поєдинку футболісти знову приступили до тренувань. Відразу декілька гравців бергамівців займались індивідуально, серед них був і українець Віктор Коваленко. Захисник Ханс Хатебур, півзахисник Коваленко та нападник Сем Ламмерс тренувались окремо від загальної групи.

Коваленка сватають в інший клуб

Віктор має усі шанси розпочати новий сезон у новій команді. В Аталанті незадоволені трансфером та адаптацією українця. Тому футболіст може поїхати в оренду в інший клуб за ігровою практикою.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює вартість футболіста у 5 мільйонів євро. Його контракт із бергамівцями розрахований до кінця червня 2025 року. У сезоні-2020/2021 Коваленко зіграв за італійців лише 3 хвилини, замінивши в одному з матчів свого земляка Руслана Маліновського.

Керівництво Аталанти готов платити зарплату півзахиснику в оренді. Емполі – головний претендент на гравця збірної України.