За крок до вирішального матчу: Мартінез забив Мілану, практично вивівши свою команду в фінал ЛЧ

Лаутаро Марітнез відкрив рахунок у півфінальній зустрічі з Міланом. Інтер практично у фіналі.

На 75-ій хвилині матчу аргентинський футболіст зміг відкрити рахунок у непоступливій зустрічі. Надії Мілана поховано, пише 24 канал.

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Інтер, який виважено розраховував свої сили у зустрічі, захищаючись та умісно атакуючи, зміг знайти свій гольовий момент. Ромеро Лукаку опинився з м'ячем у карному майданчику суперника та притримав того корпусом. Бельгієць, відіпхавши від себе захисників Мілана, віддав передачу на самотнього Лаутаро Мартінеза, який свій момент без проблем реалізував. Після голу аргентинець вказував фанатам на прізвище на своїй спині.

Відео голу: