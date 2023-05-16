На 75-й минуте матча аргентинский футболист смог открыть счет в неуступчивой встрече. Надежды Милана похоронены, пишет 24 канал.

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Интер, взвешенно рассчитывавший свои силы во встрече, защищаясь и уместно атакуя, смог найти свой голевой момент. Ромеро Лукаку оказался с мячом в штрафной соперника и придержал его корпусом. Бельгиец, оттолкнув от себя защитников Милана, отдал передачу на одинокого Лаутаро Мартинеза, свой момент без проблем реализовавшего. После гола аргентинец указывал фанатам по фамилии на своей спине.

Видео гола: