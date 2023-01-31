Допустите росіян до Олімпіади – ми туди не поїдемо: чітка позиція європейського комітета

Президент Латвійського олімпійського комітету комітету Жорж Тікмерс заявив, що вони підтримують позицію України у конфлікті з МОК. Латвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі.

Жорж Тікмерс вирішив гуляти на широку руку. Президент ЛОК також планує порекомендувати усім спортивним федераціям Латвії закликати міжнародні спортивні федерації не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у кваліфікаційних олімпійських змаганнях.

Варте уваги 40 країн готові висунути ультиматум МОК, – Беленюк подякував Польщі за створення коаліції

Бойкот Латвії

Жорж Тікмерс обрав чітку позицію справедливості. Президент ЛОК також розповів за якої умови Латвія зможе взяти участь у майбутніх Олімпіадах.

Позиція Латвії така – якби ці Ігри проходили зараз і в них брали участь спортсмени з Росії та Білорусі, то латвійська команда не поїхала б на цю Олімпіаду. Ми всі разом сподіваємося, що війна закінчиться, Україна переможе, і тоді буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Тоді, звичайно, латвійські спортсмени також зможуть брати участь у таких Олімпіадах,

– розповів Тікмерс.

Що відомо про абсурдне рішення МОК