Допустите росіян до Олімпіади – ми туди не поїдемо: чітка позиція європейського комітета
Джерело:LSM
Президент Латвійського олімпійського комітету комітету Жорж Тікмерс заявив, що вони підтримують позицію України у конфлікті з МОК. Латвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі.
Жорж Тікмерс вирішив гуляти на широку руку. Президент ЛОК також планує порекомендувати усім спортивним федераціям Латвії закликати міжнародні спортивні федерації не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у кваліфікаційних олімпійських змаганнях.
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Бойкот Латвії
Жорж Тікмерс обрав чітку позицію справедливості. Президент ЛОК також розповів за якої умови Латвія зможе взяти участь у майбутніх Олімпіадах.
Позиція Латвії така – якби ці Ігри проходили зараз і в них брали участь спортсмени з Росії та Білорусі, то латвійська команда не поїхала б на цю Олімпіаду. Ми всі разом сподіваємося, що війна закінчиться, Україна переможе, і тоді буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Тоді, звичайно, латвійські спортсмени також зможуть брати участь у таких Олімпіадах,
– розповів Тікмерс.
Що відомо про абсурдне рішення МОК
- Міжнародний комітет оприлюднив заяву, яка стосується України та санкцій проти Росії та Білорусі. Комітет вирішив дозволити спортсменам з країни-агресора виступати на змаганнях за певних умов.
- На таке рішення МОК відреагувала низка українських діячів, таких як: Володимир Зеленський, Володимир Кличко, Михайло Подоляк та інші.
- Після хвилі обурення, яка накрила МОК, комітет вирішив таки дати свою відповідь, та вона вийшла боягузливою та дитячою.