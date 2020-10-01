30 вересня "Лаціо" зіграв перенесений матч 1-го Серії А проти "Аталанти" Руслана Маліновського. Гості впевнено розібрались із суперником на їх полі.

Лаціо – Аталанта 1:4

Голи: Кайседо, 57 – Госенс, 10, Гатебур, 32, Гомес, 41, 61

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Розгром гостей

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі "Аталанти", яка вже з перших хвилин стрімко пішла у атаку, яка призвела до швидкого голу. Вже на 10-й хвилині Госенс зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у кут воріт – 0:1. Не на такий початок матчу чекали господарі.

За 20 хвилин гості подвоїли рахунок у матчі. Гатебур отримав м'яч на межі штрафного майданчика та без вагань пробив в один дотик. Удар виявився бездоганним і м'яч влетів під поперечину воріт – 0:2.

Іммобіле потужно пробив – поперечина. Сапата заплутав суперників, проскочив повз двох захисників і пробив – Стракоша виконав непоганий сейв і впорався з його ударом.

Ще у першому таймі гості довели рахунок до розгромного. Гомес підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у нижній кут воріт – 0:3.

Футболісти "Аталанти" ще у першому таймі зробили собі комфортну перевагу перед другою 45-хвилинкою.

Асист Маліновського

Перша гостра атака у другому таймі була у виконанні господарів. Марушич змарнував стовідсоткову нагоду. Він виявився відкритим і з кількох метрів в один дотик пробив по воротах, але голкіпер Спортьєлло зреагував бездоганно та не дозволив м'ячу влетіти в сітку.

На 57-й хвилині "Лаціо" таки вдалось дещо скоротити рахунок у зустрічі. Мілінкович-Савич виконав простріл у штрафний майданчик, на який відгукнувся Кайседо та пробив у лівий кут воріт – 1:3.

Ще одна непогана атака у господарів. Іммобіле вийшов на вільний простір у штрафному майданчику та пробив по воротах, але м'яч полетів убік від лівої стійки.

Активний Гомес отримав м'яч у штрафному майданчику, швидко зорієнтувався та без проблем відправив м'яч у дев'ятку – 1:4.

Маліновський приборкав м'яч, який відскочив і спробував здивувати воротаря ударом з далекої відстані, але пробив невдало, спрямувавши м'яч високо над поперечиною.

Останній небезпечний момент у матчі був у виконанні гостей, але м'яч після удару Муріеля пролетів праворуч від воріт.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:4.

Лаціо – Аталанта відеоогляд матчу

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