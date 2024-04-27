Лас Пальмас – Жирона 0:2

Голи: Лопес, 26, Довбик, 57 (пенальті)

Головний тренер Жирони Мічел Санчес у стартовому складі довірив місце Артему Довбику, а от Віктор Циганков опинився на лаві запасних. Український форвард став однією з головних дійових осіб у поєдинку, пише 24 Канал.

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Жирона наблизилась до Ліги чемпіонів

На 6-й хвилині матчу господарі отримали право на одинадцятиметровий. Однак форвард Лас Пальмас Сандро Рамірес не зумів переграти голкіпера Жирони.

Згодом естафету нереалізованих пенальті підхопив нападник "біло-червоних" Артем Довбик. З ударом українського голеадора впорався воротар Лас Пальмас. На щастя, захисник "жиронців" Давід Лопес швидко зорієнтувався і на добиванні відкрив рахунок у зустрічі.

Відео голу Лопеса

На початку другого тайму арбітр призначив другий пенальту у ворота Лас Пальмас та третій за ліком у матчі. До позначки знову підійшов найкращий бомбардир Ла Ліги.

Цього разу удар Артема був бездоганним. Голкіпер дотягнувся до м'яча, але не зумів його відбити. Цей гол став 19-м для Довбика в чемпіонаті Іспанії. Забивна серія бомбардира триває чотири матчі поспіль.

Відео голу Довбика

На 70-й хвилині матчу на полі з'явився Віктор Циганков, який пропустив через травму два попередні поєдинки.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Жирони з рахунком 2:0.

Турнірне становище команд

Команда Мічела значно покращила свої шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів. Після звітного матчу Жирона випередила Барселону, але у команди Хаві ще гра в запасі.

Лас Пальмас залишився на 13-й сходинці. Від зони вильоту "остров'ян" віддаляє 12 очок.

Відеоогляд матчу Лас Пальмас – Жирона