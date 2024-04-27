Лас Пальмас– Жирона 0:2

Голы: Лопес, 26, Довбик, 57 (пенальти)

Главный тренер Жироны Мичел Санчес в стартовом составе доверил место Артему Довбику, а вот Виктор Цыганков оказался на скамейке запасных. Украинский форвард стал одним из главных действующих лиц в поединке, пишет 24 Канал.

Читайте также "Гол-машина": Жирона вкусит мяч лучшего бомбардира Ла Лиги Довбика– яркое видео

Жирона приблизилась к Лиге чемпионов

На 6-й минуте матча хозяева получили право на одиннадцатиметровый. Однако форвард Лас Пальмас Сандро Рамирес не сумел переиграть голкипера Жироны.

Впоследствии эстафету нереализованных пенальти подхватил нападающий "бело-красных" Артем Довбик. С ударом украинского голеадора справился вратарь Лас Пальмас. К счастью, защитник "жиронцев" Давид Лопес быстро сориентировался и на добивании открыл счет во встрече.

Видео гола Лопеса

В начале второго тайма арбитр назначил второй пенальт в ворота Лас Пальмас и третий по счету в матче. К отметке снова подошел лучший бомбардир Ла Лиги.

На этот раз удар Артема был безупречен. Голкипер дотянулся до мяча, но не сумел его отразить. Этот гол стал 19-м для Довбика в чемпионате Испании. Забивная серия бомбардира длится четыре матча подряд.

Видео гола Довбика

На 70-й минуте матча на поле появился Виктор Цыганков, который пропустил из-за травмы два предыдущих поединка.

Финальный свисток зафиксировал победу Жироны со счетом 2:0.

Турнирное положение команд

Команда Мичела значительно улучшила свои шансы на попадание в Лигу чемпионов. После отчетного матча Жирона опередила Барселону, но у команды Хави еще игра в запасе.

Лас Пальмас остался на 13-й строчке. От зоны вылета "островитян" удаляет 12 очков.

Видеообзор матча Лас Пальмас– Жирона