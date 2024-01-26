Одним із головних питань останніх місяців є, хто ж буде грати в основному складі "вершкових" на позиції воротаря. Карло Анчелотті все ніяк не може остаточно визначитися, що неабияк дратує гравців Реала, які вчергове стали на захист українця перед попереднім матчем, у якому грав Кепа Аррісабалага.

До теми Кепа пропустив двічі: Реал без Луніна дивом вирвав перемогу над аутсайдером – відео

Анчелотті зробив вибір

Іспанець, якому Карло Анчелотті більше довіряє, учергове не вразив. У поєдинку проти Альмерії він пропустив двічі після двох ударів у площину, а ще один гол Альмерії було не зараховано.

Напередодні відбулася передматчева пресконференція, де головний тренер мадридців повідомив, хто ж захищатиме ворота Реала в наступному матчі. Попри критику, якої зазнав Андрій Лунін після вильоту від Атлетіко в Кубку Іспанії від Карло Анчелотті, українець знову повернеться в основний склад команди.

Це буде тринадцятий матч для Луніна в сезоні-2023/2024. У попередніх поєдинках він пропустив 11 голів та 5 разів залишав ворота "сухими".

Довідка. Матч Лас-Пальмас – Реал розпочнеться о 17:15. Наразі мадридський колектив посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та відстає на одне очко від Жирони, проте в "королівського клубу" є матч у запасі.