Одним із головних питань останніх місяців є, хто ж буде грати в основному складі "вершкових" на позиції воротаря. Карло Анчелотті все ніяк не може остаточно визначитися, що неабияк дратує гравців Реала, які вчергове стали на захист українця перед попереднім матчем, у якому грав Кепа Аррісабалага.
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Анчелотті зробив вибір
Іспанець, якому Карло Анчелотті більше довіряє, учергове не вразив. У поєдинку проти Альмерії він пропустив двічі після двох ударів у площину, а ще один гол Альмерії було не зараховано.
Напередодні відбулася передматчева пресконференція, де головний тренер мадридців повідомив, хто ж захищатиме ворота Реала в наступному матчі. Попри критику, якої зазнав Андрій Лунін після вильоту від Атлетіко в Кубку Іспанії від Карло Анчелотті, українець знову повернеться в основний склад команди.
Це буде тринадцятий матч для Луніна в сезоні-2023/2024. У попередніх поєдинках він пропустив 11 голів та 5 разів залишав ворота "сухими".