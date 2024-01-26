Одним из главных вопросов последних месяцев является, кто же будет играть в основном составе “сливочных” на позиции вратаря. Карло Анчелотти все никак не может окончательно определиться, что изрядно раздражает игроков Реала, которые в очередной раз встали на защиту украинца перед предыдущим матчем, в котором играл Кепа Аррисабалага.
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Анчелотти сделал выбор
Испанец, которому Карло Анчелотти больше доверяет, в очередной раз не поразил. В поединке против Альмерии он пропустил дважды после двух ударов в створ., а еще один гол Альмерии был не засчитан.
Накануне прошла предматчевая пресс-конференция, где главный тренер мадридцев сообщил, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче. Несмотря критику, которую испытал Андрей Лунин после вылета от Атлетико в Кубке Испании от Карло Анчелотти, украинец снова вернется в основной состав команды.
Это будет тринадцатый матч для Лунина в сезоне-2023/2024. В предыдущих поединках он пропустил 11 голов и 5 раз покидал ворота "сухими".