Без Мессі, але з помилкою Рамоса: ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні – відеоогляд матчу

Паризький клуб не міг розраховувати на кількох провідних футболістів у грі з прямим конкурентом за золото. У підсумку команда Галтьє не змогла впоратись із Лансом.

Ланс – ПСЖ 3:1

Голи: Франковскі, 5, Опенда, 28, Клод Моріс, 48 – Екітік, 8.

У чемпіонаті Франції відбувся центральний матч 17 туру Ліги 1. Чинний чемпіон ПСЖ приїхав в гості до Ланса, який сенсаційно йде другим, пише 24 канал.

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Команда Крістофа Галтьє ще не зазнавала поразок цього сезону, а також має серію із шести перемог поспіль. Ланс же теж мав успішну серію з п'яти вікторій, поки у минулій грі не поділили очки із Ніццею.

Тепер же "червоно-жовті" сповна скористались кадровим дефіцитом у парижан. Ліонель Мессі продовжує відпочивати після переможного ЧС-2022, Неймар отримав вилучення у минулій грі, а Мендеш, Кімпембе та Саншеш травмовані.

Ударний перший тайм Ланса

Господарі відкрили рахунок вже на 5 хвилині. Після навісу у центр Доннарумма зміг відбити м'яч, але першим на добиванні опинився Франковскі, який вразив порожні ворота.

Вже за три хвилини ПСЖ відновив паритет. Мукіеле прийняв заброс з глибини біля лицьової лінії і простріли на Екітіка. Француз з другої спроби пробив Самбу.

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Здавалось, що парижани перехопили ініціативу, однак Ланс зумів направити гру у потрібне русло. Героєм зустрічі можна вважати бельгійця Опенду, який оформив гол та результативну передачу.

Перша поразка ПСЖ

На 28 хвилині Луа скористався дикою помилкою Рамоса і втік сам-на-сам із воротарем. Прибравши Маркіньоса, Опенда точно пробив повз Доннарумму.

А вже на початку другого тайму форвард віддав класний асист на Клода Моріса, який точним ударом втретє вразив ворота ПСЖ. Чемпіони очікувано забрали м'яч до своїх ніг, але Ланс втримав перевагу.

Відеоогляд матчу Ланс – ПСЖ:

ПСЖ вперше програє у цьому сезоні, а підопічні Хайзе закріплюються на другій сходинці, відриваючись від Марсель та Монако на сім очок. Ба більше, "червоно-жовті" тепер відстають від того ж таки ПСЖ всього на чотири бали!

. Ланс лише раз був чемпіоном Франції – у сезоні 1997-1998. У 2011 році команда вилетіла в Лігу 2 і у наступні дев'ять років лише раз зіграла в елітному дивізіоні. Остаточно "червоно-жовті" повернулись у Лігу 1 у 2020 році.