Тоттенхем – Астон Вілла 0:2

Голи: Буендія, 50, Дуглас Луїз, 73.

У чемпіонаті Англії з футбол завершився 18 тур АПЛ. На перший день нового року було винесено два матчі за участю лондонських команд, пише 24 канал.

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Тоттенхем після осічки із Брентфордом приймав Астон Віллу. Команда з Бірмінгема при Унаї Емері обіграла МЮ та Брайтон, але поступилась Ліверпулю у минулом турі.

Втім із підопічними Конте у вілланів вийшло куди краще. Якщо перший тайм вийшов рівним, то після голу Буендія Тоттенхем посипався. Левова доля вини у цьому пропущеному голі лежить на Уго Льорісі, який тільки повернувся після срібного ЧС.

Після дальнього вистрілу МакГінна Уго не втримав м'яч і подарував його Уоткінсу. Той скинув під удар Буендія, який розстріляв кут воріт Льоріса. Після цього гра пішла по плану Астон Вілли, яка забила вдруге на 73 хвилині після класної комбінації Макгінна та Дугласа Луїза.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Астон ВІлла:

Ноттінгем Форест – Челсі 1:1

Голи: Ор'є, 63 – Стерлінг, 16.

Поразка не дозволила "шпорам" захистити четверте місце, пропустивши туди Манчестер Юнайтед. Також втратив очки і Челсі, який не зміг переграти на виїзді Ноттінгем Форест.

Для підопічних Поттера все починалось непогано. Після пострілу Пулішича Хаверц примудрився п'яткою пробити у перекладину. Першим на добиванні зіграв Стерлінг.

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Втім господарі зуміли вирівняти гру та відновити паритет у другому таймі. Після подачі з кутового швидше за всіх у карному майданчику відреагував Ор'є, який розстріляв впритул Аррісабалагу.

Після цього матчу "лондонці" залишаються на восьмому місці, але мають гру в запасі, щоб обійти Фулхем. У свою чергу Ноттінгем піднявся на 18 місце і поступається Вест Хему лише за різницею м'ячів.

Відеоогляд матчу Ноттінгем Форест – Челсі: