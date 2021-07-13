Норріса грабували дві людини

У Норріса вкрали годинник вартістю 40 тисяч фунтів стерлінгів. Інцидент стався під час заворушень біля стадіону "Вемблі" вже після гри.

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Повідомляється, що Норріс спробував виїхати на своєму автомобілі, але на нього напали два фанати. Один з них схопив і утримував його, а другий зірвав з руки годинник.

Один з грабіжників зняв з нього годинник за долю секунди. Ландо виглядав дуже враженим. Всю ніч рівень безпеки був просто кошмарним,
– цитує очевидця The Sun.

Напад на Ландо Норріса підтвердили у команді McLaren. Там заявили, що гонщик не постраждав.

"McLaren підтверджує, що з Норрісом стався інцидент після фіналу Євро-2020 на "Вемблі". У нього вкрали наручний годинник. На щастя, Ландо не постраждав, але він вражений тим, що сталося. Команда його підтримує, ми впевнені, що любителі гонок приєднаються до нас зі своїми найкращими побажаннями під час гран-прі Великої Британії", – йдеться у заяві.

Там додали, що справою займається поліція. "З огляду на, що йде розслідування, ми не можемо більше давати коментарі", – заявили у McLaren.

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