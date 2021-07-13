Норріса грабували дві людини

У Норріса вкрали годинник вартістю 40 тисяч фунтів стерлінгів. Інцидент стався під час заворушень біля стадіону "Вемблі" вже після гри.

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Повідомляється, що Норріс спробував виїхати на своєму автомобілі, але на нього напали два фанати. Один з них схопив і утримував його, а другий зірвав з руки годинник.

Один з грабіжників зняв з нього годинник за долю секунди. Ландо виглядав дуже враженим. Всю ніч рівень безпеки був просто кошмарним,

– цитує очевидця The Sun.

Напад на Ландо Норріса підтвердили у команді McLaren. Там заявили, що гонщик не постраждав.

"McLaren підтверджує, що з Норрісом стався інцидент після фіналу Євро-2020 на "Вемблі". У нього вкрали наручний годинник. На щастя, Ландо не постраждав, але він вражений тим, що сталося. Команда його підтримує, ми впевнені, що любителі гонок приєднаються до нас зі своїми найкращими побажаннями під час гран-прі Великої Британії", – йдеться у заяві.

Там додали, що справою займається поліція. "З огляду на, що йде розслідування, ми не можемо більше давати коментарі", – заявили у McLaren.

Англійські фанати "зійшли з розуму" на фіналі Євро-2020

Фінал між Англією та Італією відбувся у Лондоні. Цей матч став для Англії шостим "домашнім" на Євро-2020. "Три леви" зіграли тільки одну гру проти України на виїзді – у Римі.

Перед фінальним поєдинком англійські фанати напали на італійських вболівальників. Також близько 50 фанатів штурмом увірвалася на "Вемблі". Одному з фанатів вдалося вибігти на футбольне поле та перервати фінальний матч.

Не обійшлося без казусів під час гри. Англійські фанати засвистали гімн Італії. Також під час поєдинку англійські вболівальники влаштували бійку, знову напавши на італійців.

Під час заворушень у Лондоні поліція затримала 49 людей. У сутичках з фанатами постраждало 19 правоохоронців.

Перемогу у фіналі Євро-2020 здобула Італія. "Скуадра адзурра" виграла по пенальті.