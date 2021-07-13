Дегегйл: Я спустошений
Пограбування сталося у будинку батьків Дегейла під час фінального матчу Євро-2020 між Англією та Італією.
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"Будинок моїх батьків був пограбований минулої ночі, коли наші хлопчики намагалися повернути трофей додому. Грабіжник забрав два моїх призових майна – мою олімпійську золоту медаль і мій Орден Британської імперії.
Вони нічого не варті ні для кого, крім мене. Це два досягнення, які я ціную у моїй боксерській кар'єрі.
Я спустошений, мені потрібно повернути свої медалі. Чи може хто-небудь допомогти, повідомивши будь-яку інформацію, якою ви володієте? Будь ласка, поділіться цим по всьому світу", – написав Дегейл в інстаграмі.
Також Джеймс опублікував фото і відео з камер спостереження, на яких грабіжник скоює крадіжку.
Що відомо про Дегейла?
- Джеймс – олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у середній вазі. На професійному ринзі британець двічі вигравав титул IBF.
- Всього він провів 29 поєдинків, з яких виграв 25 (15 нокаутом). У його пасиві три поразки та ще одна нічия. Дегейл ніколи не програвав нокаутом.
- Британець завершив кар'єру у 2019 році.