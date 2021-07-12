Однак спекотно було не лише на футбольному полі увечері неділі. Англійські фани під час матчу влаштували масову бійку в підтрибунному приміщені.

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Бійка фанів на фіналі

У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як під час фіналу чемпіонату Європи уболівальники "трьох левів" напали на італійців.

Британці жорстоко били суперників – атакували кожного, хто мав на собі символіку "скуадри адзурри".

Заспокоїти пристрасті намагалися стюарди, але їм не вдалося врегулювати ситуацію у підтрибунному приміщенні стадіону "Вемблі".