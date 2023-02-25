"Негідники" та "сучі діти": в Ла Лізі розпалився гучний суддівський скандал

В рамках чемпіонату Іспанії виник черговий конфлікт. Цього разу команди з нижньої чатини турнірної таблиці бажають до себе справедливого ставлення зі сторони суддів.

Інцидент виник після зустрічі між Ельче та Бетісом, який завершився перемогою команди з Севільї з рахунком 2:3. Такий результат та ключові рішення арбітра поєдинка зіпсували "зелено-смугастим" їхній ювілей.

Варте уваги Мессі взяли за горло на тренуванні ПСЖ напередодні матчу з клубом Маліновського

Загострене відчуття справедливості

Ельче, який посідає останню позицію в Ла Лізі, несподівано забив два швидких гола Бетісу, який претендує на зону ЛЧ. Та згодом команда з Севільї відіграла три м'ячі, які переплітались з ключовими рішення арбітра матчу Хосе Іглесіаса Вільянуеви – три червоні картки Ельче, три пенальті та ще й незафіксований офсайд гравця Бетіса.

У 2023-му Ельче святкує сторіччя, але великий ювілей пройде у негативній атмосфері.

Після насиченого на емоції та події матчу, представники Ельче вимагали від суддійства поваги та справедливого ставлення. Хоча й керівництво "зелено-смугастих" зробило це далеко в неадекватній формі. Суддів поєдинка агресивно переслідували власник клуба Крістіан Брагарнік, спортивний директор Серхіо Мантекон і генеральний директор Педро Шинокка, які на місці хотіли розібратись з арбітрами. Самосуду завадила тільки поліція. Головний арбітр матчу Вільянуева згодом у рапорті описав ситуацію.

Після того, як ми увійшли в тунель після закінчення гри, до мого помічника рвався Серхіо Мантекон. Він кричав: "Ви негідники, сучі діти!". Мантекон намагався пробитися до нас, кілька разів провокував працівників поліції. Те саме робив Педро Шинокка і підносив до наших облич свій телефон: "Я записую тебе, сучий сину". Біля дверей нашої роздягальні стояв пан Крістіан Брагарнік і звернувся до арбітражної бригади з такими словами: "Ви звідси не підете",

– написав арбітр.

Ельче цього сезону